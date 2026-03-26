A Latina si conclude oggi il tour “C’è Posto per Te” organizzato da Sviluppo Lavoro Italia, una società controllata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La campagna mira a promuovere opportunità di lavoro e iniziative rivolte a giovani e cittadini nel Lazio, con eventi e incontri dedicati a facilitare l’inserimento nel mercato del lavoro.

Latina, 26 marzo 2026 – Si conclude oggi a Latina la campagna "C'è Posto per Te”, promossa da Sviluppo Lavoro Italia, società in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Truck itinerante ha portato sul territorio informazione, orientamento e servizi per avvicinare i cittadini al mercato del lavoro, con una particolare attenzione a giovani e donne. L'iniziativa odierna – realizzata in collaborazione con Regione Lazio, Comune di Latina, Centri per l'Impiego e le Istituzioni locali – propone strumenti concreti di formazione, incontro tra domanda e offerta occupazionale, e sensibilizzazione sulle opportunità offerte dalle politiche nazionali e regionali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il tour “C'è Posto per Te” di Sviluppo Lavoro Italia a Latina: lavoro e opportunità per giovani e cittadini nel Lazio

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