La legalità deve essere una scelta costante e quotidiana, secondo le parole di un rappresentante del settore. Durante un evento a Roma, ha sottolineato che rispettare le norme non è un atto isolato, ma un impegno continuo che riguarda tutti i giorni. La discussione si è concentrata sull’importanza di mantenere questa attenzione costante per garantire un ambiente di lavoro trasparente e corretto. Nessun riferimento a persone o enti specifici è stato fatto in questa dichiarazione.

Roma, 23 mag. (AdnkronosLabitalia) - "La legalità non è un principio da considerarsi astratto e lontano da noi, deve essere una scelta costante, ripetuta, quotidiana, un principio che tutti noi abbiamo la possibilità e il dovere di riaffermare concretamente in quello che facciamo e soprattutto in come decidiamo di farlo. Riaffermare la legalità significa spesso saper rinunciare a un beneficio immediato, a un rapido guadagno personale, scegliendo invece di impegnarsi a costruire giorno dopo giorno una società più giusta". A dirlo Wanda Ferro, sottosegretario al ministero dell'Interno, in un videomessaggio al Festival del lavoro, la manifestazione dei consulenti del lavoro in corso alla Nuvola all'Eur a Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lavoro, Ferro: "Legalità deve essere scelta costante, ripetuta, quotidiana"

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The Iron Man Suit for Lawyers: How Legora Is Transforming Legal Work | Leonard Schreij

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