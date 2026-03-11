Lavoro a Viterbo quasi 10mila imprese femminili ma le donne guadagnano 7mila euro meno degli uomini

A Viterbo ci sono quasi 10.000 imprese gestite da donne, ma i salari femminili sono inferiori di oltre 7.000 euro rispetto a quelli maschili. La differenza di reddito si riscontra in vari settori e riguarda lavoratori indipendenti e dipendenti. I dati evidenziano un divario economico tra uomini e donne, anche in un contesto con un numero elevato di imprese femminili.

Lavoro a Viterbo, paradosso in rosa: le imprese femminili sono quasi 10mila ma, in generale, le donne guadagnano oltre 7mila euro in meno degli uomini.Quante imprese femminili a ViterboNella Tuscia le aziende guidate da donne sono 9mila 980. I dati, riferiti al 31 dicembre, mostrano una flessione.

