Lavoro a Viterbo quasi 10mila imprese femminili ma le donne guadagnano 7mila euro meno degli uomini

A Viterbo ci sono quasi 10.000 imprese gestite da donne, ma i salari femminili sono inferiori di oltre 7.000 euro rispetto a quelli maschili. La differenza di reddito si riscontra in vari settori e riguarda lavoratori indipendenti e dipendenti. I dati evidenziano un divario economico tra uomini e donne, anche in un contesto con un numero elevato di imprese femminili.