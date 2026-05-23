Lavoro De Luca | Festival 2027 a fine aprile in coincidenza del 1° maggio alla Nuvola di Roma
Il Festival del lavoro si svolgerà a fine aprile 2024 alla Nuvola di Roma, in coincidenza con il 1° maggio. La conferma è arrivata da un rappresentante ufficiale. L’evento si terrà nello stesso luogo dell’anno precedente. La data precisa non è stata ancora comunicata. La manifestazione si svolgerà nel mese di aprile, come annunciato.
Roma, 23 mag. (AdnmkronosLabitalia) - "A fine aprile, in coincidenza del 1° maggio, il prossimo anno si terrà il Festival del lavoro, sempre alla Nuvola di Roma". Lo ha annunciato il presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, Rosario De Luca, concludendo il Festival del lavoro, la manifestazione dei consulenti del lavoro in corso alla Nuvola all'Eur a Roma. Beviamoci Su con Maria Monsè: "Il vino e la cucina? Il cuore della convivialità italiana” . 🔗 Leggi su Iltempo.it
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