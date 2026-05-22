Il 21 maggio, un rappresentante di un'organizzazione di consulenti ha parlato di un evento dedicato al lavoro, sottolineando che sicurezza, innovazione e produttività rappresentano i punti centrali di discussione. La discussione si è svolta a Roma, coinvolgendo diverse figure del settore. Le parole del rappresentante indicano una direzione per il futuro del Paese in ambito lavorativo. Nessuna altra informazione specifica su partecipanti o dettagli dell'evento è stata fornita.

Roma, 21 mag. (AdnkronosLabitalia) - "Sicurezza, innovazione e produttività sono le tre parole chiave del Festival e del Paese che dovremmo percorrere necessariamente nei prossimi anni". Così Rosario De Luca, presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, intervenendo alla diciassettesima edizione del Festival del lavoro, in programma fino a sabato 23 maggio alla Nuvola all'Eur. "La prima direttrice che abbiamo scelto è la sicurezza - ha affermato - perché per noi è tutto: lavoro sicuro è etica e civiltà. Dobbiamo accompagnare la transizione più digitale per un lavoro più sicuro. La seconda linea di questo Festival è la produttività e cercare di creare le condizioni per il suo rilancio". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lavoro, De Luca (consulenti): "Sicurezza, innovazione e produttività le tre parole chiave del Festival"

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