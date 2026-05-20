Lavoro De Luca | Il Festival del Lavoro è diventato il pensatoio del Paese

Da quotidiano.net 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Festival del Lavoro torna quest’anno alla Nuvola di Roma per la sua diciassettesima edizione. L’evento è stato presentato da Rosario De Luca, che ha descritto l’appuntamento come un punto di riferimento per il dibattito sulle questioni occupazionali nel paese. La manifestazione prevede incontri, workshop e tavole rotonde con la partecipazione di rappresentanti istituzionali, esperti e operatori del settore. La kermesse si svolge in un contesto di grande attenzione sulle tematiche del lavoro e dell’occupazione.

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Rosario De Luca presenta la diciassettesima edizione del Festival del Lavoro alla Nuvola di Roma. Al centro dell’intervento il ruolo del Festival nel dibattito su lavoro, sicurezza e benessere dei lavoratori, con una difesa del sistema italiano di contrattazione collettiva e delle tutele garantite ai lavoratori. Pera Toons è un fenomeno crossmediale che ha catturato l’attenzione di adulti e bambini. Un artista con uno stile che sfiora quasi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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