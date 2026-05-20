Il Festival del Lavoro torna quest’anno alla Nuvola di Roma per la sua diciassettesima edizione. L’evento è stato presentato da Rosario De Luca, che ha descritto l’appuntamento come un punto di riferimento per il dibattito sulle questioni occupazionali nel paese. La manifestazione prevede incontri, workshop e tavole rotonde con la partecipazione di rappresentanti istituzionali, esperti e operatori del settore. La kermesse si svolge in un contesto di grande attenzione sulle tematiche del lavoro e dell’occupazione.

Rosario De Luca presenta la diciassettesima edizione del Festival del Lavoro alla Nuvola di Roma. Al centro dell’intervento il ruolo del Festival nel dibattito su lavoro, sicurezza e benessere dei lavoratori, con una difesa del sistema italiano di contrattazione collettiva e delle tutele garantite ai lavoratori. Pera Toons è un fenomeno crossmediale che ha catturato l’attenzione di adulti e bambini. Un artista con uno stile che sfiora quasi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lavoro, De Luca: “Il Festival del Lavoro è diventato il pensatoio del Paese”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Lavoro, De Luca: Il Festival del Lavoro è diventato il pensatoio del Paese

Sullo stesso argomento

Lavoro, De Luca (Consulenti): “Festival pensatoio Paese”(Adnkronos) – "Credo che il Festival del lavoro sia giunto a un momento di grande maturità, è diventato il pensatoio del nostro Paese in materia di...

Messina, Basile e De Luca: il lavoro e i giovani al centro del piano? Cosa scoprirai Come influenzeranno i nuovi concorsi pubblici la vita dei giovani messinesi? Chi sono i candidati senza esperienza che puntano alla...

Al via gli eventi TeleConsul al #FestivalDelLavoro2026. La previdenza per dipendenti e liberi professionisti. Fra cumulo e ricongiunzione con illustri esperti del settore. 21 maggio, ore 17:30 Aula Opportunità 1 - La Nuvola, Roma x.com

Halsey partecipa alla festa dopo Club Kid presentata da Perrier Jouet & Codigo a Lucia Cannes durante il 79esimo Festival del Cinema di Cannes - Maggio 2026 reddit

Lavoro, De Luca (Consulenti): Festival pensatoio Paese(Adnkronos) – Credo che il Festival del lavoro sia giunto a un momento di grande maturità, è diventato il pensatoio del nostro Paese in materia di lavoro e su tutto quello che riguarda la persona, og ... touchpoint.news

Festival del Lavoro a Roma: i tre motivi per non mancareGuardare al lavoro che sarà partendo dalle prerogative del mondo del lavoro attuale: facilitare l’incontro domanda-offerta anche con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, conciliare maggiormente i ... corriere.it