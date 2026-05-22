Festival del Lavoro Terranova Fmpi | Sicurezza e contrattazione per rilanciare le Pmi

Al Festival del Lavoro 2026, che si svolge presso il Centro Congressi La Nuvola di Roma, la Federazione Medie e Piccole Imprese ha portato all’attenzione temi come la sicurezza sul lavoro, la contrattazione collettiva, il welfare e l’intelligenza artificiale. Durante l’evento, sono stati discussi gli aspetti più rilevanti per il futuro delle piccole e medie imprese italiane, con un focus sulle strategie di rilancio e sulle priorità da affrontare per sostenere il settore.

Al Festival del Lavoro 2026, in corso al Centro Congressi La Nuvola di Roma, la Federazione Medie e Piccole Imprese rilancia il confronto su sicurezza, contrattazione collettiva, welfare e intelligenza artificiale, indicando le priorità per il futuro delle Pmi italiane. A tracciare la linea della federazione è stata la presidente nazionale Antonina Terranova, intervenuta nel corso della sedicesima edizione della manifestazione promossa dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro e dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. Più tutele, meno burocrazia. Per Fmpi, il rilancio del sistema produttivo passa innanzitutto dalla tutela del lavoro e dalla qualità dell’occupazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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