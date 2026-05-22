Festival del Lavoro Terranova Fmpi | Sicurezza e contrattazione per rilanciare le Pmi

Da ildenaro.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Festival del Lavoro 2026, che si svolge presso il Centro Congressi La Nuvola di Roma, la Federazione Medie e Piccole Imprese ha portato all’attenzione temi come la sicurezza sul lavoro, la contrattazione collettiva, il welfare e l’intelligenza artificiale. Durante l’evento, sono stati discussi gli aspetti più rilevanti per il futuro delle piccole e medie imprese italiane, con un focus sulle strategie di rilancio e sulle priorità da affrontare per sostenere il settore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Al Festival del Lavoro 2026, in corso al Centro Congressi La Nuvola di Roma, la Federazione Medie e Piccole Imprese rilancia il confronto su sicurezza, contrattazione collettiva, welfare e intelligenza artificiale, indicando le priorità per il futuro delle Pmi italiane. A tracciare la linea della federazione è stata la presidente nazionale Antonina Terranova, intervenuta nel corso della sedicesima edizione della manifestazione promossa dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro e dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. Più tutele, meno burocrazia. Per Fmpi, il rilancio del sistema produttivo passa innanzitutto dalla tutela del lavoro e dalla qualità dell’occupazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

1 Maggio 2026, Terranova (FMPI): “Produttività e IA per aumentare gli stipendi e salvare le PMI”La presidente FMPI interviene sul futuro del lavoro tra produttività, formazione continua, sicurezza e innovazione tecnologica nelle piccole e medie...

Pmi sotto pressione, Terranova (Fmpi): Il caro energia mette a rischio la competitivitàdi Bianca Desideri La situazione internazionale resta incerta e le tensioni geopolitiche continuano ad avere effetti sull’economia reale.

Lavoro, Spada (Formazienda): Sicurezza, innovazione e produttività al centro del Festival del LavoroSicurezza, innovazione e produttività temi posti al centro di questa edizione del Festival del Lavoro 2026. Il fondo Formazienda ha lo scopo di promuovere formazione unendo sicurezza e innovatività. msn.com

Festival del Lavoro. Colitti (TNV e ENBITAL): Contribuire a cultura del welfare e bilateralità nel mondo del lavoroSi inaugura oggi, al Centro Congressi La Nuvola di Roma, il Festival del Lavoro 2026, l’evento annuale che riunisce istituzioni, ... affaritaliani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web