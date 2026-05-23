Lavoro Calderone | Salario giusto senza limiti a contrattazione
Il decreto del primo maggio del 2026 stabilisce il concetto di salario giusto, lasciando aperta la possibilità di contrattazioni senza limiti. Secondo un rappresentante, non ci sono restrizioni specifiche sulla negoziazione dei salari, che può essere definita liberamente tra le parti coinvolte. La normativa si focalizza sull’affermazione di un principio di equità retributiva, lasciando spazio alle trattative individuali o collettive. Non sono previsti limiti stabiliti dalla legge per le negoziazioni salariali.
Roma, 23 mag. (AdnkronosLabitalia) - "Il decreto primo maggio del 2026 introduce il concetto del salario giusto. Non abbiamo vouto porre limiti alla contrattazione, abbiamo individuato un percorso e un parametro. Il salario minimo, invece, lo dice la parola stessa, è minimo. Nel momento in cui abbiamo abbiamo affermato il concetto importante che un Paese come l'Italia ha un livello di copertura della contrattazione collettiva così importante non si può pensare di mortificare tutto questo percorso introducendo un salario minimo per legge". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Marina Calderone, dal palco del Festival del lavoro. "E' importante portare tante donne al bordo -ha continuato-, sta aumentando l'occupazione femminile ma dobbiamo colmare il differenziale che ci vede lontano dalla media europea. 🔗 Leggi su Iltempo.it
I traveled back to modern days! Bad news: I brought the ancient tyrant with me!
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