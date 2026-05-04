Il ministro del Lavoro ha dichiarato che il principio del salario giusto rappresenta la modifica più importante introdotta dal governo. In un’intervista, ha spiegato che un salario superiore al minimo permette di garantire maggiori tutele previste dai contratti collettivi. La ministra ha anche illustrato i piani del governo per aumentare l’occupazione e migliorare le condizioni dei lavoratori.

«La scelta più significativa è aver introdotto il principio del salario giusto». Queste le parole del ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone, che in un’intervista a La Verità ha parlato dei piani del governo Meloni per incrementare l’occupazione e il giusto trattamento dei lavoratori. L’ultimo sviluppo rappresenta «una scelta di sistema, non ideologica. Non ci siamo limitati a discutere di salario minimo. Abbiamo affermato che il salario giusto ha un valore almeno pari, e sottolineo almeno, a quella prevista dai contratti collettivi delle organizzazioni più rappresentative». In questo modo si valorizza « il lavoro delle parti sociali e, allo stesso tempo, decidere di rendere il sistema più trasparente e verificabile attraverso sistemi di monitoraggio.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Lavoro, Calderone: “Il salario giusto è migliore del minimo, perché favorisce le tutele offerte dai contratti”

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