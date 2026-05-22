Lavoro Durigon | Rilanciamo buona contrattazione basata su salario giusto

Il sottosegretario al lavoro ha dichiarato che si punta a rafforzare la contrattazione collettiva, con l’obiettivo di ottenere salari equi per i lavoratori. Ha inoltre sottolineato che la sicurezza sul lavoro rappresenta un aspetto fondamentale e che, grazie a un buon sistema di contrattazione, in passato sono stati ridotti gli incidenti sul posto di lavoro. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto di discussione sulle politiche in materia di occupazione e tutela dei diritti dei lavoratori.

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