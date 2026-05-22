Lavoro Durigon | Rilanciamo buona contrattazione basata su salario giusto
Il sottosegretario al lavoro ha dichiarato che si punta a rafforzare la contrattazione collettiva, con l’obiettivo di ottenere salari equi per i lavoratori. Ha inoltre sottolineato che la sicurezza sul lavoro rappresenta un aspetto fondamentale e che, grazie a un buon sistema di contrattazione, in passato sono stati ridotti gli incidenti sul posto di lavoro. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto di discussione sulle politiche in materia di occupazione e tutela dei diritti dei lavoratori.
“Sicurezza è una cosa importante. La buona contrattazione ha fatto sì che tanti incidenti venissero meno. Col salario giusto siamo sulla strada giusta, dobbiamo rilanciare una buona contrattazione collettiva sulla base di un salario costante e giusto” Ha dichiarato il sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali Claudio Durigon a margine del Festival del Lavoro 2026 al Centro Congressi La Nuvola a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Lavoro, Durigon: Rilanciamo buona contrattazione basata su salario giusto
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