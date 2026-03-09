Brindisi | restauro urgente al Monumento al Marinaio

Le facciate del Monumento al Marinaio di Brindisi sono state messe sotto osservazione tecnica per un restauro urgente. I lavori, partiti lunedì 9 marzo 2026, mirano a risolvere problemi di infiltrazioni e distacchi dell'intonaco interno, con una scadenza fissata per il 31 marzo dello stesso anno. Sul lungomare della città portuale, dove il vento marino solitamente accarezza i monumenti, oggi l'aria è ferma e le nubi sparse lasciano intravedere un cielo sereno a 14 gradi. Mentre la città si prepara ad accogliere nuovi flussi turistici nel cuore della Puglia, questo intervento diventa fondamentale per preservare un simbolo identitario che affascina visitatori da tutto il mondo.