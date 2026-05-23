Lavori sull' A1 | chiuso per una notte il tratto tra Caserta Sud e la barriera di Napoli Nord in direzione Roma

Notizia in breve

Per lavori di pavimentazione, sull'autostrada A1 Milano-Napoli sarà chiuso il tratto tra Caserta Sud e Napoli Nord, in direzione Roma, dalle 21:00 di martedì 26 alle 6:00 di mercoledì 27 maggio. La chiusura riguarda solo la corsia in direzione Roma e comporterà disagi ai viaggiatori. Le autorità hanno comunicato che durante questa fascia oraria il traffico sarà deviato su percorsi alternativi. Nessun dettaglio su eventuali riaperture o limitazioni successive.