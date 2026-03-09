Lavori in autostrada | chiuso per una notte il tratto Caserta Sud-Napoli Nord

Nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 marzo, il tratto dell’autostrada A1 tra Caserta Sud e Napoli Nord, in direzione Roma, sarà chiuso dalle 22 alle 6 del mattino successivo. La chiusura si rende necessaria per lavori di pavimentazione e riguarda la tratta compresa tra le due uscite. Durante questo intervallo, i veicoli non potranno transitare e saranno indicati percorsi alternativi.

Lavori in autostrada e chiusure. Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22 di giovedì 12 alle 6 di venerdì 13 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Caserta sud e Napoli nord, verso Roma. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Caserta sud, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 Caserta Centro, in direzione Roma.

