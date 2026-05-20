A1 Milano-Napoli | temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Valdarno ed Arezzo in direzione Roma

Poco prima delle 9 di questa mattina, sulla A1 Milano-Napoli, si è verificato un incidente al chilometro 356 che ha portato alla temporanea chiusura del tratto tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. La strada è stata immediatamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. Non sono state fornite informazioni sulle condizioni delle persone coinvolte o sulle cause dell’incidente. La viabilità è stata deviata su percorsi alternativi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Arezzo, 20 maggio 2026 – Poco prima delle ore 9, sulla A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Valdarno ed Arezzo i n direzione Roma, a causa di un incidente al km 356. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglia della Polizia Stradale ed il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. Attualmente, nel tratto interessato, il traffico è bloccato e si registrano 7 km verso Roma. Per chi viaggia verso Firenze, dopo l'uscita obbligatoria a Valdarno dove si registrano 2 km di coda, si consiglia di percorrere la S.R.69 verso Arezzo per poi rientrare in A1 ad Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A1 Milano-Napoli: temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Valdarno ed Arezzo in direzione Roma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il momento dellesplosione in autostrada nel Casertano: le immagini Sullo stesso argomento Autostrada A1: tratto Arezzo-Valdarno chiuso di notteIn alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arezzo, percorrere la viabilità ordinaria seguendo la segnaletica gialla indicante... Autostrada A1: tratto Arezzo-Valdarno chiuso una notteIn alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arezzo, percorrere la viabilità ordinaria seguendo la segnaletica gialla indicante... A1 Milano-Napoli: temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Valdarno ed Arezzo in direzione RomaArezzo, 20 maggio 2026 – Poco prima delle ore 9, sulla A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Valdarno ed Arezzo in direzione Roma, a causa di un incidente al km 356. lanazione.it A1 Milano-Napoli: chiusa per una notte l’immissione sul Raccordo di Casalecchio per chi proviene da FirenzeSulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 15 alle 6:00 di sabato 16 maggio, sarà chiuso, per chi proviene da Firenze, il Ramo di ... sassuolo2000.it