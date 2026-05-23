Lavori di notte sulla diramazione per Ravenna e Adriatica | scattano chiusure per tre svincoli

Tra le 21 di martedì 26 e le 5 di mercoledì 27 maggio, sulla D14 Diramazione per Ravenna e sul Ramo di allacciamento Ss16 AdriaticaD14, saranno chiusi tre svincoli per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. Le chiusure avverranno in modalità alternata, con interventi programmati durante la notte. Le restrizioni riguarderanno specifici punti di accesso e uscita delle arterie interessate.

Sulla D14 Diramazione per Ravenna e sul Ramo di allacciamento Ss16 AdriaticaD14, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21 di martedì 26 alle 5 di mercoledì 27 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata: sarà chiuso, per. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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