A14 e diramazione Ravenna | chiusure e deviazioni nella notte tra venerdì e sabato
Nella notte tra venerdì e sabato, sulla A14 Bologna-Taranto, sarà chiuso il tratto tra Imola e l’allacciamento con la D14 Diramazione per Ravenna, verso Ancona. La chiusura, prevista dalle 22:00 alle 6:00, si rende necessaria per consentire lavori di asfaltatura. Sono previste deviazioni lungo percorsi alternativi per i veicoli diretti verso questa direzione.
Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di asfaltatura, dalle 22:00 di venerdì 15 alle 6:00 di sabato 16 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Imola e l'allacciamento con la D14 Diramazione per Ravenna, verso Ancona.Itinerari alternativiVerso Ancona, dopo l'uscita obbligatoria alla.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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