A14 e diramazione Ravenna | chiusure e deviazioni nella notte tra venerdì e sabato

Nella notte tra venerdì e sabato, sulla A14 Bologna-Taranto, sarà chiuso il tratto tra Imola e l’allacciamento con la D14 Diramazione per Ravenna, verso Ancona. La chiusura, prevista dalle 22:00 alle 6:00, si rende necessaria per consentire lavori di asfaltatura. Sono previste deviazioni lungo percorsi alternativi per i veicoli diretti verso questa direzione.

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