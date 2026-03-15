Asfalto nuovo sulla diramazione scattano le chiusure notturne | stop al traffico verso Ravenna

Da martedì sera alle 21 alle prime ore di mercoledì 18 marzo, il tratto della D14 Diramazione di Ravenna tra Bagnacavallo e Fornace Zarattini sarà chiuso al traffico verso Ravenna. La chiusura riguarda le ore notturne e si rende necessaria per permettere lavori di pavimentazione sull’asfalto appena rifatto. La strada resterà chiusa fino alle 5 del mattino successivo.

Sulla D14 Diramazione di Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21 di martedì 17 alle 5 di mercoledì 18 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo di Bagnacavallo e Fornace Zarattini, verso Ravenna. L'area di servizio "Sant'Eufemia ovest", situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20-5. RavennaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città di Ravenna usa la nostra Partner App gratuita! . 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Articoli correlati Chiusure sulla Diramazione Roma Sud: stop al traffico tra San Cesareo e l'A1. Tutte le informazioniIl provvedimento, necessario per consentire lavori sulla tratta, interesserà il segmento dal km 5 al km 0 in direzione A1 Attenzione per chi viaggia... A14 diramazione per Ravenna, chiusure notturne per gli svincoli di Lugo e CotignolaSulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di domenica 15 alle 5:00 di lunedì...