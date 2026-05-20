Il Palermo calcio consegna al Comune il progetto per il nuovo stadio | Può essere pure la scintilla giusta per la squadra

Il Palermo calcio ha consegnato al Comune il progetto per la costruzione del nuovo stadio Barbera. La consegna è stata annunciata dai consiglieri comunali di Controcorrente, che hanno comunicato la notizia in giornata. La presentazione del progetto avviene nello stesso giorno in cui la squadra affronta una partita importante contro il Catanzaro, con l’obiettivo di ribaltare il risultato. La consegna del progetto rappresenta un passo formale nel percorso di realizzazione del nuovo impianto sportivo.

Il Palermo calcio ha consegnato al Comune il progetto per il nuovo stadio Barbera. La notizia, anticipata dai consiglieri comunali di Controcorrente Giulia Argiroffi e Ugo Forello, arriva nel giorno in cui il Palermo è chiamato alla remuntada contro il Catanzaro. "Una notizia - dicono i due. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Palermo - Costi, capienza e copertura: le proposte del club rosanero per il nuovo Barbera

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