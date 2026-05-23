Lavori al ponte di Brivio | completati i primi ponteggi via i marciapiedi

Notizia in breve

Sono iniziati i lavori di ristrutturazione sul ponte di Brivio, con l’installazione dei primi ponteggi completata e la rimozione dei marciapiedi. I lavori, iniziati il 4 maggio, dureranno circa 15 mesi. La manutenzione prevede interventi strutturali e di sicurezza sull’opera. Nessuna informazione sulle modalità di transito o eventuali deviazioni. La rimozione dei marciapiedi fa parte degli interventi di consolidamento previsti nel progetto.