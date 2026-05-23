Lavori al ponte di Brivio | completati i primi ponteggi via i marciapiedi
Sono iniziati i lavori di ristrutturazione sul ponte di Brivio, con l’installazione dei primi ponteggi completata e la rimozione dei marciapiedi. I lavori, iniziati il 4 maggio, dureranno circa 15 mesi. La manutenzione prevede interventi strutturali e di sicurezza sull’opera. Nessuna informazione sulle modalità di transito o eventuali deviazioni. La rimozione dei marciapiedi fa parte degli interventi di consolidamento previsti nel progetto.
Entrano nel vivo i lavori al ponte di Brivio iniziati lo scorso 4 maggio e in programma per ben 15 mesi. Nelle scorse ore il sindaco di Brivio Federico Airoldi ha fatto il punto sulla situazione del cantiere sulla propria pagina Facebook, allegando alcune foto eloquenti dell'intervento con il. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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