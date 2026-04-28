Dal 4 maggio chiude per lavori il ponte di Brivio Costi tempi e percorsi alternativi

Da giovedì 4 maggio il ponte di Brivio rimarrà chiuso per lavori di manutenzione. La chiusura riguarda un'area che collega le province di Lecco e Bergamo, suscitando preoccupazioni sulla viabilità locale. Sono stati annunciati dettagli sui costi, i tempi di esecuzione e le deviazioni previste per chi si sposta nella zona. La decisione è stata comunicata ufficialmente e il traffico sarà deviato su percorsi alternativi.

Lo si sapeva da mesi, ma ora il giorno è arrivato. Con grandi timori per la viabilità della zona a cavallo tra la provincia di Lecco e quella di Bergamo. Dalle ore 2:00 di lunedì 4 maggio sarà chiuso al traffico per 15 mesi il ponte di Brivio, sulla la strada statale 342 “Briantea” (tra il km 20.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Il ponte di Brivio chiuderà per lavori dal 4 maggio Lavori sulla A14, chiude la stazione di Rimini Nord: i percorsi alternativiSulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 21 di mercoledì 22 alle 5 di giovedì 23 aprile,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Chiude il ponte, 40 minuti in più di strada tra Brivio e Cisano; Dal 4 maggio chiude per lavori il ponte di Brivio. Costi, tempi e percorsi alternativi; Ponte di Brivio chiuso per 15 mesi dal 4 maggio: 14 milioni di euro per salvare un'opera del 1917 che collega Lecco e Bergamo; Il Ponte di Brivio chiude dal 4 maggio: Saranno 15 mesi difficilissimi. Ponte di Brivio, scatta l’ordinanza: chiusura totale per 15 mesi dal 4 maggioDalle ore 2:00 di lunedì 4 maggio sarà chiuso al traffico per 15 mesi il ponte di Brivio, sulla la strada statale ... valtellinanews.it Quanto è difficile attraversare l’Adda: dal 4 maggio chiude il ponte di Brivio. E quello di Paderno dovrà essere dismessoIl traffico sarà deviato sul ponte Cesare Cantù tra Olginate e Calolziocorte: 12 chilometri in più. Dubbi e timori sul territorio. Respinte le richieste dei sindaci, nasce la rete dei cittadini ... milano.corriere.it Brivio: il lungofiume. facebook