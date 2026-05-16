Via Collinet completati i lavori di messa in sicurezza del ponte | mercoledì la riapertura al traffico
Sono stati ultimati i lavori di messa in sicurezza del ponte su via Collinet. La riapertura al traffico è prevista per mercoledì. Si tratta di un collegamento importante per i residenti e rappresenta un passaggio fondamentale nel progetto di riorganizzazione della viabilità locale. I lavori sono stati realizzati per rafforzare la sicurezza idraulica dell’area, in seguito all’alluvione che ha colpito la città nel settembre del 2017.
Un collegamento strategico molto atteso dai cittadini e un lotto importante nell’ottica di ridisegnare la viabilità di Livorno e al contempo migliorare la sicurezza idraulica a seguito dell’alluvione che ha pesantemente colpito la città nel settembre del 2017. Il nuovo ponte di via Collinet. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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