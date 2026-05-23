Lautaro-Pio Esposito dal 1' Orsolini out | le probabili formazioni di Bologna-Inter

Da gazzetta.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per l'ultima giornata di campionato, il tecnico del Bologna ha deciso di far riposare i giocatori nazionali Akanji, Dumfries, Calhanoglu e Thuram. Lautaro-Pio Esposito partirà dall'inizio per l'Inter, mentre Orsolini non sarà disponibile. La formazione bolognese potrebbe presentarsi con alcune variazioni rispetto alle ultime uscite, mentre l'Inter schiererà i titolari, tra cui Lautaro. La partita si svolgerà senza ulteriori cambiamenti annunciati.

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Per l'ultima di campionato, Chivu - già vincitore di due trofei in questa stagione - sceglie di far riposare i "nazionali" Akanji, Dumfries, Calhanoglu e Thuram. Dentro dal 1' la coppia Pio Esposito-Lautaro, quest'ultimo pronto a segnare per la prima volta al Dall'Ara e chiudere in bellezza consolidando la sua posizione di capocannoniere della Serie A. Lato Bologna: out Orsolini per un problema muscolare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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