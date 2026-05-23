Per l'ultima giornata di campionato, il tecnico del Bologna ha deciso di far riposare i giocatori nazionali Akanji, Dumfries, Calhanoglu e Thuram. Lautaro-Pio Esposito partirà dall'inizio per l'Inter, mentre Orsolini non sarà disponibile. La formazione bolognese potrebbe presentarsi con alcune variazioni rispetto alle ultime uscite, mentre l'Inter schiererà i titolari, tra cui Lautaro. La partita si svolgerà senza ulteriori cambiamenti annunciati.

Per l'ultima di campionato, Chivu - già vincitore di due trofei in questa stagione - sceglie di far riposare i "nazionali" Akanji, Dumfries, Calhanoglu e Thuram. Dentro dal 1' la coppia Pio Esposito-Lautaro, quest'ultimo pronto a segnare per la prima volta al Dall'Ara e chiudere in bellezza consolidando la sua posizione di capocannoniere della Serie A. Lato Bologna: out Orsolini per un problema muscolare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lautaro-Pio Esposito dal 1', Orsolini out: le probabili formazioni di Bologna-Inter

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Fenerbahçe Transfer Riccardo Orsolini Fenerbahçe

Sullo stesso argomento

Pio affianca Lautaro, Darmian titolare: le probabili formazioni di Inter-VeronaMesse in tasca scudetto e Coppa Italia, Chivu si può concedere un po' di turnover: la sua Inter scenderà in campo così contro il Verona.

Leggi anche: Torino-Inter, le probabili formazioni: Chivu con Pio Esposito e Thuram

#Inter-Verona, la probabile formazione: Sommer; De Vrij, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Sucic, Mkhitaryan; Carlos Augusto; Lautaro, Pio Esposito. @Gazzetta_it x.com

Barzaghi (Sky): Luis Henrique va considerato recuperato, anche se ci vorrà tempo per tornare in piena forma fisica. Calhanoglu continua ad allenarsi separatamente. Pio Esposito non si è ancora completamente ripreso dal colpo alla spalla; l'obiettivo è che re reddit

L'Inter ingrana la quarta e difende la vetta nel segno di Lautaro e Pio EspositoPisa, Como, Genoa e Atalanta. Alla New Balance Arena l'Inter ingrana la quarta vittoria di fila in campionato e chiude il 2025 guardando tutti dall'alto in basso in vetta alla classifica. Dopo la nota ... sportmediaset.mediaset.it

Lautaro Martinez ha un messaggio per gli italiani: Lasciate in pace Pio EspositoPio Esposito e Lautaro Martinez dopo aver confezionato il gol vittoria dell'Inter sul campo dell'Atalanta si sono ritrovati nell'intervista a caldo sul terreno di gioco. Inevitabile una domanda ... fanpage.it