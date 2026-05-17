Pio affianca Lautaro Darmian titolare | le probabili formazioni di Inter-Verona

L'Inter si prepara ad affrontare il Verona in una partita in cui il tecnico ha deciso di concedere un po' di turnover, considerando che lo scudetto e la Coppa Italia sono già stati conquistati. In campo, Pio sarà in panchina e Lautaro sarà schierato in attacco, mentre Darmian partirà titolare sulla fascia destra. La formazione nerazzurra, quindi, si appresta a scendere in campo con alcune novità rispetto alle ultime uscite, mantenendo comunque una composizione competitiva.

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