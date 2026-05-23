Lautaro Martinez ha segnato due gol nella recente partita, consolidando il suo ruolo di protagonista. Con il titolo mondiale da difendere questa estate, il giocatore ha dimostrato di sapersi adattare alle richieste del team. La sua crescita ricorda quella di Milito, ma finora nessun altro attaccante in Italia ha raggiunto un simile livello di continuità e rendimento. La sua presenza in campo è diventata un elemento fondamentale per la squadra.

Dopo lo Scudetto e la Coppa Italia con l’Inter, trascinata a suon di gol (17 solo in campionato) e prestazioni da vero capitano, il centravanti argentino adesso punta al Mondiale in America per completare un personale Triplete e seguire così le orme del suo predecessore Milito. Ecco perché, in Italia, non c’è nessuno come lui. Bahia Blanca e Bernal distano 650 chilometri e 16 anni. Si sono riunite improvvisamente attraverso un fantasmagorico gorgo spazio-temporale allo stadio Olimpico di Roma il 13 maggio, quando Lautaro Martinez ha segnato il gol più facile della carriera e si è concesso una lenta e dolce corsa sotto alla curva dei tifosi... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lautaro, l'evoluzione di Milito. Perché in Italia non c'è un altro come lui

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