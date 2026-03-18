Inter Lautaro Martinez si racconta | Vorrei tornare al Racing un giorno Meglio di me? Solo Batistuta e Milito

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter e capitano della squadra, ha parlato in un’intervista trasmessa da Racing Radio. Durante l’intervista, Martinez ha espresso il desiderio di tornare un giorno al Racing, la squadra argentina in cui ha iniziato la carriera. Ha inoltre commentato il suo livello paragonandosi a due ex attaccanti argentini, Batistuta e Milito, dicendo che solo loro sono superiori a lui in questa categoria.

Intervistato dall’emittente argentina Racing Radio il capitano dell’Inter Lautaro Martinez ha reso pubblico quello che sarebbe il suo sogno nel cassetto prima di appendere gli scarpini al chiodo. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Lautaro Martinez si racconta: “Vorrei tornare al Racing un giorno. Meglio di me? Solo Batistuta e Milito” Articoli correlati Leggi anche: Lautaro: “Voglio tornare al Racing almeno per un anno: sento Milito ogni settimana” Lautaro: «Tornare al Racing un desiderio. Ho ancora 3 anni di contratto con l’Inter»di Redazione Inter News 24Lautaro apre ad un possibile ritorno al Racing di Avellanada, le parole fanno preoccupare i tifosi dell’Inter? Lautaro... Antonie conte dan lautaro martinez kembali ribut! Altri aggiornamenti su Lautaro Martinez Temi più discussi: Quando torna Lautaro Martinez dall'infortunio e come procede il recupero: le condizioni del capitano dell'Inter; Inter, Lautaro sorride: Bello rivedere il verde. Il rientro del Toro si avvicina; Inter, che calo senza Lautaro. Che ora stringe i denti per esserci a Firenze; Ieri ad appiano martinez al lavoro. sabato intanto arriva l’atalanta. Inter, Lautaro prova ad accelerare i tempi. Lautaro si autocelebra: io meglio di Higuain e Crespo, solo due 9 davanti a me in Argentina^??I?f? ?gu0015/u001d>?s???u0007?/sH??28?R?B?-r ??u0019?iu0006\?f?Gx?u0007?h`???? u001fPu0015?u0016u0012b?u0017c};?3DAu001c/;??u000f????m??-f??u0006?c=so??_ou0007??Ml/?&?4/??eu0001C???ERu0011:?f?1-z? ... tuttosport.com Inter, senti Lautaro Martinez: Sogno di tornare al Racing!Dichiarazioni Lautaro Martinez Inter - Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell'Inter, ha rilasciato delle ... fantamaster.it Lautaro Martinez ha parlato del suo desiderio di tornare al Racing Nulla che faccia preoccupare i tifosi dell'Inter nell'immediato, ma l’attaccante argentino, cresciuto nel club di Avellaneda, prima o poi vuole tornare - https://www.tuttomercatoweb.com/serie - facebook.com facebook Lautaro Martinez: "Sogno di fare almeno un anno al Racing. Ho tre anni all' #Inter e vorrei..." x.com