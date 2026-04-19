Calciomercato Inter Milito guarda al futuro | Porte aperte per Lautaro

Nel calciomercato dell’Inter, Milito ha espresso apertura nei confronti di Lautaro Martinez, sottolineando che ci sono possibilità per il futuro del giocatore. L’ex attaccante, protagonista del Triplete con importanti reti decisive, ha ricordato le sue esperienze sul campo, tra cui gol fondamentali in finali di Coppa Italia, partite decisive per lo scudetto e prestazioni memorabili in Champions League. La discussione sul rinnovo o le strategie di mercato è al centro delle ultime notizie nerazzurre.

Uno è l’eroe del Triplete per meriti conquistati sul campo. Gol a Roma in finale di Coppa Italia, rete a Siena nella gara decisiva per lo scudetto numero diciotto, doppietta al Bayern Monaco nella trionfale notte di Madrid. L’altro si appresta a vincere il terzo campionato con la seconda pelle nerazzurra, Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, Milito guarda al futuro: “Porte aperte per Lautaro” Notizie correlate Inter, Lautaro Martinez si racconta: “Vorrei tornare al Racing un giorno. Meglio di me? Solo Batistuta e Milito”Intervistato dall’emittente argentina Racing Radio il capitano dell’Inter Lautaro Martinez ha reso pubblico quello che sarebbe il suo sogno nel... Su Dazn via a Giorgia's Secret, Milito racconta Lautaro: "Darà tanto all'Inter. È eccezionale"Disponibile da oggi solo su Dazn “Giorgia’s Secret”, il nuovo format originale di interviste ideato e condotto da Giorgia Rossi, che porta il calcio... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Repubblica - Inter, tentativo per Nico Paz con i soldi di Bastoni: quanto chiede il Real Madrid; Calciomercato Inter, tentativo per Nico Paz con i soldi di Bastoni: la richiesta del Real Madrid; Milito: Lautaro? Ancora anni all’Inter, poi l’aspetto al Racing. Mourinho una volta mi disse…; I 5 migliori gol dell'Inter contro il Cagliari. Goretzka, Gnabry e non solo: blitz dell’Inter per Atalanta-Bayern | CMIl Ds nerazzurro Ausilio, insieme al braccio destro Baccin, era presente alla ‘New Balance Arena’ per il match di Champions League. Tutti i giocatori sotto la lente d’ingrandimento dell’Inter Scoppola ... calciomercato.it Nuova idea dell'Inter per un vecchio obiettivo di mercato La società nerazzurra ci avevo provato già la scorsa estate, senza successo, ma nella prossima sessione di calciomercato, ci riproverà: Chivu e l'Inter vogliono Manu Koné e stanno studiando un p - facebook.com facebook ESCLUSIVA: l’Inter ha come obiettivo #ManuKoné e nella possibile trattativa avrebbe messo sul piatto #Pavard #calciomercato x.com