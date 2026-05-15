Rimborsi non erogati alle famiglie di persone con disabilità | l’interrogazione di Mastella

Un consigliere regionale della Campania ha presentato un’interrogazione riguardante i rimborsi non ancora erogati alle famiglie di persone con disabilità. La questione riguarda le modalità e i tempi di pagamento delle somme previste per supportare queste famiglie, che finora non hanno ricevuto le somme dovute. La comunicazione è arrivata in un momento in cui si discute di interventi a favore delle persone con disabilità e delle risorse disponibili per sostenere le loro esigenze.

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