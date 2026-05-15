Rimborsi non erogati alle famiglie di persone con disabilità | l’interrogazione di Mastella
Un consigliere regionale della Campania ha presentato un’interrogazione riguardante i rimborsi non ancora erogati alle famiglie di persone con disabilità. La questione riguarda le modalità e i tempi di pagamento delle somme previste per supportare queste famiglie, che finora non hanno ricevuto le somme dovute. La comunicazione è arrivata in un momento in cui si discute di interventi a favore delle persone con disabilità e delle risorse disponibili per sostenere le loro esigenze.
“Non stiamo parlando di numeri o procedure burocratiche – spiega Pellegrino Mastella – ma di persone, di ragazzi fragili e di famiglie ormai allo stremo economico e psicologico. È inaccettabile che chi già affronta quotidianamente enormi difficoltà venga lasciato solo dalle istituzioni”. Nell’interrogazione il consigliere regionale chiede alla Giunta di chiarire lo stato dei pagamenti, il numero delle famiglie ancora in attesa dei rimborsi e l’ammontare delle somme non ancora erogate. Mastella sollecita inoltre l’adozione immediata di misure straordinarie, anche attraverso un’anticipazione di cassa regionale, per evitare l’interruzione dei percorsi di cohousing e inclusione sociale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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