Lascia i figli in macchina sotto al sole e va a fare shopping | scena drammatica

Una scena drammatica si è svolta nel cuore della città, dove un genitore ha lasciato i figli in auto sotto il sole e si è allontanato per fare shopping. Le alte temperature hanno fatto salire rapidamente la temperatura all’interno del veicolo, attirando l’attenzione di passanti e autorità. La situazione si è protratta per alcuni minuti, fino all’arrivo di un passante che ha cercato di aiutare. Il traffico lento e le attività nel centro cittadino hanno reso difficile intervenire subito.

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