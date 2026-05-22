Roma mamma lascia i figli piccoli in auto sotto il sole e va a fare shopping | denunciata

Una donna è stata denunciata a Roma dopo aver lasciato i figli piccoli in auto sotto il sole mentre si recava a fare shopping. I bambini, in lacrime, erano rimasti soli dentro il veicolo in sosta nelle vicinanze di via del Corso. La scena è stata notata da alcuni passanti che hanno segnalato la situazione alle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti, che hanno poi identificato la madre e avviato le procedure di denuncia.

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