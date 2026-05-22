Roma mamma lascia i figli piccoli in auto sotto il sole e va a fare shopping | denunciata
Una donna è stata denunciata a Roma dopo aver lasciato i figli piccoli in auto sotto il sole mentre si recava a fare shopping. I bambini, in lacrime, erano rimasti soli dentro il veicolo in sosta nelle vicinanze di via del Corso. La scena è stata notata da alcuni passanti che hanno segnalato la situazione alle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti, che hanno poi identificato la madre e avviato le procedure di denuncia.
Due bambini, soli, in lacrime, all’interno di un’auto in sosta sotto al sole. Succede a Roma, nei pressi di via del Corso. A trovarli gli agenti del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale, intervenuti dopo la segnalazione di un passante, attirato dal pianto dei piccoli. La madre è stata denunciata per abbandono di minori. Giunti sul posto, gli agenti si sono attivati immediatamente per tranquillizzare i bambini che nel frattempo erano riusciti ad abbassare i finestrini. Dopo vari accertamenti, sono riusciti a rintracciare la madre, che si era allontanata per recarsi in alcuni esercizi commerciali. Considerata la gravità della situazione, la donna è stata accompagnata presso gli uffici del comando per i controlli del caso. 🔗 Leggi su Tpi.it
Mamma lascia i figli piccoli in auto e va a fare shopping: un passante li sente piangere
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