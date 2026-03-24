Roma, 24 marzo 2026 – Un negoziato tutto in salita e da decifrare. L’ambasciatore Giampaolo Scarante, già consigliere diplomatico a Palazzo Chigi e oggi docente di teoria e tecnica della negoziazione all’Università di Padova, spiega perché l’accordo è difficile. Iran, Trump annuncia negoziati per fine guerra ma Teheran smentisce Ambasciatore Scarante, Trump sostiene che è in avvio un negoziato per una soluzione sull’Iran. Che idea si è fatto? “Si avvia un negoziato quando, in un conflitto, uno dei contendenti ha raggiunto almeno in parte i propri obiettivi. Non mi sembra questo il caso. L’iniziativa di Stati Uniti e Israele contro l’Iran sta cambiando la geopolitica del Medio Oriente, ma con risultati sorprendentemente limitati, sia sul piano militare sia su quello politico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Guerra in Iran, negoziati vicini? L’ex ambasciatore: strada in salita. “Contatti indiretti, ma parti distanti”

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