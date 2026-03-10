Goretzka alla Juve parti distanti a livello economico | ecco cosa filtra

Il trasferimento di Goretzka alla Juventus sembra ancora lontano, poiché le richieste economiche del giocatore e le offerte del club bianconero non sono ancora in sintonia. Il centrocampista tedesco, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco, sta valutando le proposte ricevute, mentre la Juventus esamina le proprie possibilità economiche per un eventuale acquisto. La trattativa, dunque, resta in fase di definizione.

Esordio Oboavwoduo: primi minuti con la Next Gen, Brambilla gli concede il finale del match con la Vis Pesaro. Come è andata Juventus Next Gen Vis Pesaro, Stellone fa i complimenti a Brambilla: «La sua squadra gioca molto bene e ha calciatori forti» Brambilla dopo il ko con la Vis Pesaro: «Oggi una delle prestazioni più belle. Licina? Ha grandi qualità sia tecniche che morali» Juventus Next Gen Vis Pesaro 1-3: approccio sbagliato, timida reazione poi il colpo del KO! Bianconeri sconfitti al Moccagatta

