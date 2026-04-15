Meloni riceve Zelensky | Italia pronta a fare la sua parte Occidente diviso regalo a Mosca

Giorgia Meloni ha incontrato il presidente ucraino a Palazzo Chigi, confermando l’impegno dell’Italia nel supporto a Kiev in ambito politico, finanziario e strategico. Durante l'incontro, sono state annunciate nuove sanzioni contro Mosca e si è ribadita l'importanza di mantenere unita l’alleanza tra paesi europei e alleati dell’Atlantico. La visita si inserisce in un contesto di confronto sulle modalità di risposta alla guerra in Ucraina.

Meloni conferma il sostegno italiano a Kiev: avanti con sanzioni alla Russia, aiuti finanziari all’Ucraina e difesa dell’unità occidentale. “Un’Europa divisa sarebbe il vero regalo a Mosca”. "Ci siamo confrontati su come rafforza cooperazione in materia difesa l'Italia è molto interessata a sviluppare una produzione congiunta soprattutto nel settore dei droni, su cui l'Ucraina in questi anni è diventata nazione guida". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte al termine dell'incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "L'Italia continuerà a promuovere in sede G7 e di Unione...🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Meloni riceve Zelensky: "Italia pronta a fare la sua parte, Occidente diviso regalo a Mosca" Notizie correlate Meloni riceve Zelensky: “Sempre al fianco di Kiev, un Occidente diviso sarebbe un regalo a Mosca”Roma, 15 aprile 2026 – La premier Giorgia Meloni torna a parlare di politica estera. Zelensky in Italia, Meloni: “L’Occidente diviso sarebbe un regalo a Mosca”Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato ricevuto a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Meloni mercoledì 15 aprile riceve Zelensky a Roma; Descalzi vuole riaprire al gas russo mentre Meloni si prepara a incontrare Zelensky; Meloni mercoledì 15 aprile riceve Zelensky a Roma; Meloni mercoledì 15 aprile riceve Zelensky a Roma. Meloni riceve Zelensky: L’Occidente diviso è un regalo alla Russia. Intesa Roma-Kiev per la produzione di droniLa premier ribadisce il sostegno a Kiev: In gioco c'è la sicurezza dell'Europa. Patto per la cooperazione sulla difesa ... ilfattoquotidiano.it Meloni accoglie Zelensky: «Produzione congiunta di droni». E sull'Iran: «Italia pronta a fare la sua parte»Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riceverà oggi a Palazzo Chigi, alle ore 15.30, il Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. Lo fa sapere con una nota ... ilmattino.it Meloni riceve Zelensky a Roma: "Italia sempre al fianco dell'Ucraina" facebook Meloni riceve Zelensky: “Sostegno a Kiev è necessità strategica per la sicurezza dell’Ue” x.com