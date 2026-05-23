L' aiuola pubblica trasformata nel nascondiglio delle dosi da spacciare | ma i clienti tradiscono il pusher
Durante un controllo nelle piazze di spaccio della città, gli agenti della Squadra Mobile hanno sequestrato dosi di hashish in un’aiuola pubblica trasformata in nascondiglio. Sono stati fermati sia lo spacciatore che un cliente, e si è riusciti a identificare il luogo di residenza del 19enne tunisino, ora denunciato. L’operazione ha portato alla scoperta di un giro di spaccio attivo nella zona di Piazza Vassalli.
Da un controllo mirato nelle piazze di spaccio della città, gli agenti della Squadra Mobile hanno fermato un giro di spaccio di hashish nella zona di Piazza Vassalli, non solo individuando spacciatore e cliente, ma riuscendo anche a risalire al luogo dove un 19enne tunisino - ora denunciato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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