Pusher sorpreso a spacciare | arrestato con 75 dosi di cocaina

Un pusher è stato arrestato a Gaeta mentre tentava di spacciare cocaina. I carabinieri lo hanno sorpreso mentre vendeva una dose a un acquirente e hanno trovato con lui 75 dosi della stessa sostanza. L’uomo è stato fermato e portato in caserma, dove sono stati sequestrati gli stupefacenti. L'operazione si è svolta nel corso di un'azione di controllo sul territorio.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato notato dai carabinieri proprio nell'atto di cedere una dose a un acquirente E' stato sorpreso dai carabinieri, a Gaeta, mentre era intento a cedere una dose di cocaina a un acquirente. Un 21enne di origine rumene, residente in provincia di Bologna, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri. Perquisito, è stato trovato con altre 75 dosi di cocaina, contenute in cellophane trasparente e già suddivisa per la vendita al dettaglio, del peso complessivo di 48 grammi. Oltre allo stupefacente, è stato trovato un bilancino e materiale vario per il confezionamento, ritenuti strumenti dell'attività di spaccio e sottoposti a sequestro insieme a una somma di denaro.