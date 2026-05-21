Appuntamento a Termini per la droga I pusher usano le prese elettriche come nascondiglio per le dosi
Alla stazione Termini, uno dei principali snodi di trasporto della città, si sono verificati recentemente episodi di spaccio di sostanze stupefacenti. Le forze dell'ordine hanno rilevato che alcuni pusher utilizzano le prese elettriche presenti nel luogo come punti di nascondiglio per le dosi. Questa modalità di occultamento è stata documentata durante controlli e operazioni di pattugliamento, che mirano a contrastare le attività illegali all’interno di quest’area molto frequentata da viaggiatori e residenti.
La stazione Termini, punto di snodo quotidiano per migliaia di viaggiatori, si conferma uno degli scenari monitorati per il contrasto allo spaccio di stupefacenti. L’ultimo intervento in ordine di tempo ha visto protagonista un uomo di 48 anni, di origini siciliane, fermato nei pressi di piazza. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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