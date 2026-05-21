Appuntamento a Termini per la droga I pusher usano le prese elettriche come nascondiglio per le dosi

Alla stazione Termini, uno dei principali snodi di trasporto della città, si sono verificati recentemente episodi di spaccio di sostanze stupefacenti. Le forze dell'ordine hanno rilevato che alcuni pusher utilizzano le prese elettriche presenti nel luogo come punti di nascondiglio per le dosi. Questa modalità di occultamento è stata documentata durante controlli e operazioni di pattugliamento, che mirano a contrastare le attività illegali all’interno di quest’area molto frequentata da viaggiatori e residenti.

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