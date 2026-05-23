L' AI per spiare i profili a caccia di incongruenze | la nuova mossa del Fisco

Da ilgiornale.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Agenzia delle Entrate ha adottato una tecnologia di intelligenza artificiale chiamata Ve, introdotta l'anno scorso. Questa piattaforma viene utilizzata per analizzare i profili online e individuare eventuali incongruenze nelle dichiarazioni fiscali. La verifica automatica mira a identificare anomalie o irregolarità attraverso l'esame dei dati disponibili sui social e altre fonti digitali. La tecnologia rappresenta un passo avanti nel monitoraggio delle dichiarazioni, con l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale.

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A partire dallo scorso anno l'Agenzia delle Entrate ha introdotto un'avanzata tecnologia di intelligenza artificiale denominata Ve.R.A. (Verifica Rapporti Addestrata), progettata per automatizzare e potenziare la lotta all'evasione fiscale. Grazie all'utilizzo dell'AI, il software non si limita a compiere una mera attività di monitoraggio, ma si pone come piattaforma di analisi predittiva. L'algoritmo su cui essa si basa è infatti in grado di raccogliere tutte le informazioni disponibili sull'individuo oggetto di verifica, partendo dall'Archivio dei rapporti finanziari e incrociando tali dati con quelli catastali, reddituali e di fatturazione economica, creando un profilo preciso del contribuente dal punto di vista patrimoniale e finanziario. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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