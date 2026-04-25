Il 30 aprile le Entrate renderanno disponibile il modello 730 precompilato per la consultazione. In vista della scadenza, i contribuenti stanno verificando i documenti necessari, tra ricevute, scontrini e le istruzioni che si sviluppano in 175 pagine. La fase di verifica si inserisce in un calendario che prevede il rispetto di una data limite per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il conto alla rovescia è iniziato. Il 730 precompilato per il 2026 sarà messo a disposizione dall’agenzia delle Entrate nella giornata di giovedì 30 aprile nell’ area riservata dedicata (accesso con Spid, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale servizi). Un appuntamento sempre più atteso dai contribuenti che potranno avere una prima panoramica dei redditi e degli sconti fiscali precaricati dall’agenzia delle Entrate. Del resto, lo scorso anno ha visto un’ulteriore crescita dei modelli trasmessi direttamente dai contribuenti: il fai da te è stato utilizzato per il 730 da 5,4 milioni di soggetti. Da qui la necessità di farsi trovare...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Fisco, conto alla rovescia per il 730. Caccia ai bonus tra ricevute, scontrini e 175 pagine di istruzioni

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