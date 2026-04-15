Banda del buco in azione nell' ufficio postale | ma scatta l' allarme e il furto fallisce

Nella notte tra ieri e oggi, alcuni individui hanno praticato un foro nella parete dell'ufficio postale di via Don Guanella a Ceglie Messapica, tentando di accedere alla cassaforte situata nella stanza del direttore. Tuttavia, l'intervento ha attirato l'attenzione e ha fatto scattare l'allarme, impedendo il furto. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine per i rilievi del caso.

CEGLIE MESSAPICA - Furto fallito nella notte tra ieri e oggi, mercoledì 15 aprile, nell'ufficio Postale di via Don Guanella a Ceglie Messapica dove ignoti hanno praticato un buco in corrispondenza della parete della stanza del direttore dove era collocata la cassaforte. Alle 3.35 è scattato.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Leggi anche: Impiegata colpita con il calcio della pistola ma la rapina all’ufficio postale di via Rimini fallisce Leggi anche: Furto con escavatore nell'ufficio postale di Grammichele Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Banda del buco, il caso approda davanti al gup; Banda del buco in azione ad Agropoli: rubati computer e ripuliti i distributori di un liceo; Banda del buco colpisce ancora e ruba robot da piscina e una pompa di calore da quasi 300 chili; Banda del buco fa razzia nell'azienda delle piscine: colpo da 25 mila euro. Banda del buco fa razzia nell'azienda delle piscine: colpo da 25 mila euroLadri professionisti entrano con la tecnica del buco nel magazzino della nota ditta Alternativa Service di Daniele e Fulvio con sede a Terontola, località Venella, specializzata in piscine e accessori ... corrierediarezzo.it Banda del buco in azione nel Brindisino, spaccata notturna all'Eurospin: furto da 40mila euroLa banda del buco in azione, nella notte di ieri, a Latiano (Brindisi). Probabilmente con un escavatore, i ladri hanno praticato un ampio foro in una parete del discount Eurospin di via della Libertà ... quotidianodipuglia.it https://www.rainews.it/tgr/calabria/video/2026/04/polistena-in-manette-la-banda-del-finto-maresciallo-32190ace-9c7f-4871-a0b4-52758794e6c1.html - facebook.com facebook Banda del buco colpisce ancora e ruba robot da piscina e una pompa di calore da quasi 300 chili x.com