Roma | tenta furto in casa ma scatta allarme sul cellulare della proprietaria arrestato

Nel pomeriggio di ieri a Roma, i carabinieri della stazione Tor Tre Teste hanno arrestato in flagranza un uomo di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine, accusato di aver tentato di entrare in una casa. Durante il tentativo, l’allarme sul cellulare della proprietaria si è attivato, portando le forze dell’ordine sul posto. L’uomo è stato trattenuto in custodia.

Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri della stazione Tor Tre Teste di Roma hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di un uomo italiano di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di tentato furto in abitazione. L’episodio ha preso avvio intorno alle 20:00, quando la proprietaria dell’immobile, una donna di 56 anni, ha ricevuto una notifica di allerta sul proprio smartphone: il sistema di videosorveglianza privato aveva registrato una presenza sospetta nel giardino della sua abitazione. Senza esitare, la vittima ha immediatamente contattato i carabinieri, consentendo così una risposta rapida e tempestiva. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

