Un uomo di 53 anni, ricercato dalla Procura di Livorno per sette anni, è stato arrestato a Chianciano Terme e portato nel carcere di Siena. Era latitante da tempo e aveva un ordine di carcerazione in sospeso.

Chianciano Terme (Siena), 23 maggio 2026 – Dopo 7 anni di latitanza è stato arrestato e condotto nel carcere di Siena un 53enne bulgaro, colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno. In particolare, l’uomo, riconosciuto colpevole, in concorso con altre persone, del delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti, con l’aggravante di aver cagionato danni patrimoniali di rilevante gravità alla persona offesa, e condannato alla pena di 3 anni di reclusione ed al pagamento di una multa di 1.000 euro aveva già scontato circa 8 mesi di reclusione in esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ladro latitante da 7 anni arrestato a Chianciano. Era ricercato dalla Procura di Livorno

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