Tenta di rubare in un negozio di via Etnea e aggredisce i commessi | ladro recidivo arrestato

Gli agenti della polizia locale sono intervenuti in via Etnea dopo aver notato confusione e urla provenire da un negozio. Entrati nel locale, hanno trovato un uomo già noto alle forze dell’ordine che aveva appena sottratto alcuni oggetti e stava cercando di scappare, aggredendo i commessi nel tentativo di sfuggire al controllo. L’uomo è stato arrestato sul posto.

Tentato furto sventato dagli agenti della polizia locale, in via Etnea. Insospettiti dalla confusione e dalle urla gli agenti sono entrati in un negozio dove un uomo, già noto alle forze dell’ordine, aveva sottratto alcuni oggetti e stava tentando la fuga aggredendo i commessi che stavano cercando di fermarlo. L’uomo è stato bloccato e arrestato dalla polizia locale e condotto nelle camere di sicurezza del comando, in attesa del giudizio per direttissima. CataniaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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