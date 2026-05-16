Caos in centro per una lite figlio aggredisce la madre | intervento di polizia e street tutor
Venerdì sera nel centro storico si è verificato un episodio di violenza familiare in piazza Trento e Trieste. Intorno alle 19, un giovane ha aggredito la madre durante una lite che ha attirato l’attenzione di passanti e residenti. La scena ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine e degli street tutor per calmare gli animi e impedire che la situazione peggiorasse. Sul posto sono giunti ufficiali e operatori di sicurezza per gestire l’accaduto.
Momenti di paura e concitazione nel cuore del centro storico, in piazza Trento e Trieste, dove intorno alle 19 di venerdì 15 si è verificata una lite familiare che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e degli street tutor per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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