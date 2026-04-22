Dopo undici anni di militanza, il capitano dei Rangers ha deciso di lasciare la squadra. La sua permanenza nel club si è conclusa con un addio ufficiale, segnando la fine di un lungo percorso iniziato nel 2012. La decisione è stata comunicata attraverso i canali ufficiali del club, senza ulteriori dettagli sui motivi della separazione. La notizia ha suscitato reazioni tra i tifosi e nel mondo del calcio locale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il capitano dei Rangers, James Tavernier, ha annunciato mercoledì che lascerà il club alla fine di questa stagione, dopo aver trascorso ben 11 anni a Ibrox. Questa notizia ha suscitato un’ondata di emozione tra i tifosi e gli appassionati di calcio, che hanno visto Tavernier non solo come un leader in campo, ma anche come un simbolo di dedizione e impegno. Durante il suo lungo periodo nei Rangers, il difensore ha contribuito in modo significativo al successo del club, diventando uno dei giocatori più apprezzati della storia recente della squadra.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il capitano Tavernier lascia i Rangers dopo 11 anni di carriera nel club.

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