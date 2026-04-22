Il capitano dei Rangers Tavernier lascerà il club dopo 11 anni

Il capitano dei Rangers, James Tavernier, ha annunciato che lascerà il club alla fine della stagione. Dopo aver trascorso 11 anni all’Ibrox, il giocatore ha deciso di affrontare nuove opportunità nel calcio. La sua partenza segna la conclusione di un lungo percorso con la squadra scozzese. La notizia è stata comunicata ufficialmente attraverso fonti sportive.

Sito inglese: Il capitano dei Rangers James Tavernier ha confermato che lascerà alla fine della stagione, ponendo fine alla sua permanenza di 11 anni all’Ibrox. Tavernier è arrivato ai Rangers nel 2015 e da allora ha collezionato 562 presenze in tutte le competizioni, guidando la squadra come capitano negli ultimi otto anni. È stato una figura influente nel club, ottenendo finora il sesto maggior numero di presenze in tutte le competizioni, segnando anche 144 gol e registrando 148 assist. Tavernier ha vinto la Premiership scozzese, la Coppa scozzese, la Coppa di lega scozzese, il Campionato scozzese e la Scottish Challenge Cup durante la sua permanenza ai Rangers e li ha anche portati alla finale di Europa League nel 2021-22, quando hanno perso contro l’Eintracht Francoforte.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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