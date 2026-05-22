Addio a Carlo Petrini fondatore di Slow Food e Terra Madre | anche l' Abruzzo piange la sua scomparsa

È morto ieri sera nella sua casa di Bra, in Piemonte, all’età di 76 anni, il fondatore di Slow Food, una delle figure più note nel settore della cultura gastronomica. La notizia ha suscitato cordoglio anche in Abruzzo, regione in cui si esprime il proprio dispiacere per la perdita di una personalità così influente nel mondo dell’enogastronomia. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra chi si occupa di tutela e promozione del cibo di qualità.

Anche l’Abruzzo piange la scomparsa di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, morto ieri sera nella sua casa di Bra, in Piemonte, all’età di 76 anni. Figura simbolo della cultura gastronomica italiana e internazionale, Petrini ha lasciato un segno profondo anche nella nostra regione, dove negli. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Addio a Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food aveva 76 anni

Sullo stesso argomento

Addio a Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra MadreAGI - Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e di Terra Madre è morto nella tarda serata di ieri.

Leggi anche: È morto Carlo Petrini, addio al fondatore di Slow Food e Terra Madre

Carlo Petrini, addio al visionario che ha rivoluzionato il rapporto tra cibo, ambiente e comunità - ilmetropolitano.it/2026/05/22/car… #ilmetropolitano x.com

Carlo Petrini è morto a 76 anni, Slow food e le lotte per qualità e giusto prezzo. La sua regola era: Sediamoci a tavola reddit

Addio a Carlin Petrini, il visionario che ha trasformato il cibo in una rivoluzione mondialeDalle Langhe all’ONU, il fondatore di Slow Food ha cambiato per sempre il modo di mangiare, produrre e pensare il pianeta ... giornalelavoce.it

Addio a Carlo Petrini, l’uomo che ha insegnato al mondo il gusto della sostenibilità. Frassinetti: Un’eredità preziosa per i giovaniSi è spento nella tarda serata di giovedì 21 maggio, nella sua amata Bra, Carlo Petrini. Aveva 76 anni. Gastronomo, giornalista, scrittore, ma soprattutto visionario: con la sua intelligenza affettiva ... orizzontescuola.it