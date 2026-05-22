A Ravenna è deceduto ieri sera a 76 anni Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, dopo una lunga malattia. La notizia ha suscitato grande dolore tra chi conosceva la sua attività e il suo impegno nel promuovere un nuovo modo di pensare il cibo. La salma è stata accolta con commozione e molte persone si sono radunate per ricordarlo. Tra i momenti più emozionanti, l’abbraccio con un membro della famiglia reale, che ha attirato l’attenzione di chi era presente.

Ravenna, 22 maggio 2026 – Da tempo sofferente, ieri sera si è spento a 76 anni Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. I volontari Slow Food Ravenna Aps lo ricordano con grande affetto alla comunità ravennate perché negli ultimi tre anni "ha sempre accettato con piacere gli inviti che gli abbiamo rivolto. E’ venuto il 24 agosto 2023 a presentare il suo libro ‘Il gusto di cambiare’, scritto con Gael Giraud e una prefazione di Papa Francesco. In quell’occasione ha dato veramente la scossa ai presenti”. Le sue parole: "Dobbiamo impegnarci perché la politica cambi la sua agenda”. “Dobbiamo impegnarci perché la politica cambi la sua agenda. Il modello alimentare economico attuale, dettato dal credo neoliberista che sia insostenibile per il pianeta ce lo conferma la realtà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carlo Petrini morto, Ravenna piange il fondatore di Slow Food. Emozionò tutti l’abbraccio con Re Carlo

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