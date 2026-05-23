L’abbraccio dell’anticiclone | tra ondate di caldo e rischi per il territorio

Notizia in breve

Un’onda di caldo intenso sta investendo la regione, con temperature che superano i valori stagionali. Le alte temperature stanno causando tensioni nel territorio, con possibili rischi legati alla siccità e a incendi boschivi. Le previsioni indicano che questa ondata di calore potrebbe protrarsi nei prossimi giorni, mentre le condizioni atmosferiche rimangono instabili. La situazione resta monitorata dalle autorità competenti, che invitano alla prudenza e alla tutela delle aree più vulnerabili.