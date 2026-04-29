Nel primo trimestre del 2026, la domanda di energia in Australia ha raggiunto i 25 gigawatt, trainata dall'aumento delle temperature e dall'espansione dei data center. Le ondate di caldo intenso hanno portato a un incremento dei consumi energetici, mentre la crescita delle attività digitali ha contribuito a sostenere la domanda complessiva. Questi dati riflettono un livello record di consumo di energia nel paese durante questo periodo.

? Cosa sapere Domanda elettrica in Australia a 25GW nel primo trimestre 2026 per calore e data center.. L'espansione delle batterie ha ridotto i prezzi all'ingrosso del 12% rispetto al 2025.. La domanda elettrica in Australia ha toccato il record di 25GW nel primo trimestre del 2026, spinta dal calore estremo e dall’esplosione dei data center, mentre l’espansione delle batterie ha frenato il rincaro dei prezzi all’ingrosso. I dati dell’Aemo delineano un energetico australiano in trasformazione radicale. Nel primo trimestre dell’anno appena concluso, i consumi complessivi — alimentati da industrie, imprese e famiglie — sono aumentati dell’1,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Australia: record di energia tra ondate di caldo e fame digitale

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