L' abbraccio dei ragazzi al Palazzo di giustizia di Palermo VIDEO
Un gruppo di giovani ha abbracciato magistrati e forze dell’ordine davanti al Palazzo di giustizia di Palermo. Il gesto è stato ripreso in un video e ha coinvolto più persone che si sono stretti in un abbraccio collettivo. Al momento non sono stati forniti dettagli su eventuali motivazioni o contesto dell’evento.
AGI - L'abbraccio dei ragazzi al Palazzo di giustizia di Palermo, ai magistrati e alle forze dell'ordine. Centinaia di giovanissimi studenti si sono radunati stamane davanti al tribunale su iniziativa della Rete per la cultura antimafia nella scuola, insieme al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo e alla sezione di Palermo dell'Associazione nazionale magistrati. All'iniziativa hanno aderito 25 istituzioni scolastiche siciliane, il liceo delle scienze umane Avogadro di Biella, il liceo statale Laura Bassi di Sant'Antimo (Napoli), l'istituto comprensivo Guglielmo Marconi di Terni, l'istituto omnicomprensivo Primo Levi di Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo), l'associazione Libera Palermo e il Comitato Addiopizzo. 🔗 Leggi su Agi.it
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