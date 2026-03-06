Allarme bomba al tribunale di Milano evacuato Palazzo di Giustizia dopo telefonate a questura su presenza ordigni – VIDEO

Intorno alle 9 di questa mattina, il tribunale di Milano è stato evacuato dopo aver ricevuto telefonate che segnalavano la presenza di un ordigno esplosivo all’interno del Palazzo di Giustizia. La questura ha immediatamente attivato le procedure di sicurezza e le forze dell’ordine hanno fatto scattare l’evacuazione dell’edificio, mentre le operazioni di verifica sono in corso. Nessun dettaglio sui responsabili o sulle motivazioni delle telefonate.

Il tribunale di Milano è stato evacuato a seguito di un allarme bomba scattato intorno alle 9. A far partire l'allerta sarebbero state alcune telefonate giunte alla questura che segnalavano la possibile presenza di ordigni all'interno del Palazzo di Giustizia di via Freguglia.